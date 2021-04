En Carmen se está viviendo una tragedia social: Layda

Son los luchadores de distintos sectores y sindicatos sociales reconocidos con honestidad, valentía y esperanza del pueblo heroico de los carmelitas, así lo dio a conocer la candidata a la gubernatura de Campeche por morena-PT, Layda Sansores San Román en reunión con estructura alterna de pastores, pescadores, petroleros y seccionales.

La acompañaron durante el evento, el dirigente de morena en Carmen Alejandro Gómez Cazarin, la diputada por el segundo distrito federal María Sierra Damián y el ingeniero Ricardo Heredia Escalante.

La candidata de morena-PT escuchó las necesidades y carencias de los sectores y sindicatos carmelitas, recordando que Carmen fue uno de los primeros en perder el miedo y alzar la voz para que la justicia llegue al municipio.

Dijo que uno de los principales problemas del sector pesquero es su vulnerabilidad, al no contar con un buen equipo de seguridad para salir a navegar en alta mar, sin siquiera un GPS en buenas condiciones que es una necesidad básica que tiene que ser atendida. Mencionó que a través de buenos programas y apoyos se puede lograr abrir los espacios para que cuenten con buenos equipos de trabajo y brindarle protección al sector con al menos las principales herramientas.

Señaló en cuanto al sector salud, la importancia de la mujer en el ámbito laboral, “si no hay un gobierno honesto y se siga convirtiendo el palacio de gobierno en una cueva de bandidos, no se avanzará con la justicia y la libertad de la mujer en el ámbito laboral. Ya basta de ser amenazadas y obligadas a no alzar la voz. El o la trabajadora tiene derechos que lo defienden.

Carmen necesita apoyo, porque en Carmen se está viviendo una tragedia social”, dijo.

Hay esperanzas en un pueblo que no pierde la bandera de la victoria y que espera el camino del cambio verdadero con la cuarta trasformación. Así como a los sindicatos de la construcción, de soldadores, tuberos, entre otros trabajadores profesionales de la industria petrolera, al municipio de Carmen le han quitado mucho en este ámbito, de qué sirve que trabajen duro para que lleguen los corruptos y se sigan llenando los bolsillos. Tienen que cambiar y dejar de estar encerrados, en nuestros propios corazones las grandes batallas se librarán, expresó Sansores San Román.

Los exhortó a que luchen por lo que le han quitado al pueblo, a romper las barreras de la casa saliendo a la calle con el contagio de la fe y el entusiasmo, para ir todos en el mismo camino que está creciendo como una bola de nieve, que ya se ganó por que será la próxima gobernadora del estado y les dijo que siempre luchará por la justicia y por un pueblo que deje ser esclavizado.

“Si todo el pueblo sale a votar no hay manera que nos ganen, el fraude tiene un limite, hay que ocupar todos los campos de batalla para dar a conocer el cambio, expandir la mejor opción para Campeche y Carmen. Con el pueblo juntos llegaremos a la victoria que se está ganando con el rugido del jaguar”.