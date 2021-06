CCE reclama restricciones implementadas por la SSA: “Deben escuchar a empresarios”

El sector empresarial de Campeche manifestó su inconformidad por la falta de interés del secretario de Salud, José Luis González Pinzón para escuchar el punto de vista de este sector, y ayudarlo a tomar decisiones adecuadas para que las restricciones impuestas causen el menor daño posible en materia económica.

Lamentó que el funcionario estatal no responda sus llamadas telefónicas ni oficios enviados en su calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ni recibido.

-Es importante nos escuchen y no tomen decisiones, aunque con la mejor intención, que traen problemas mucho más graves –indicó y citó como ejemplo a los restauranteros, de los más castigados, si tenían aforo del 60 por ciento, si se lo reducen al 25 por ciento “los vas a acabar, mejor que cierren y así no van a pagar” energía eléctrica, sueldos.

-No es una buena decisión –afirmó categórico-. La decisión buena sería dejar el 65 por ciento pero que se cumpla, pues muchos empresarios, no todos, no lo hacen; ¡Ahí entra la autoridad, a ejercer, que se cumpla la Ley!

Del Río señaló debe haber un acuerdo con los empresarios y la Secretaría de Salud, para determinar las sanciones si no se cumple; criticó no se actúe en eventos sociales, ni se haya dicho o hecho nada durante las campañas políticas.

-¡No nos han tomado en cuenta y eso es muy grave! ¿por qué no acercarse y conjuntamente tomar la decisión que mejor le sirva a la sociedad entera?

Contundente, criticó el cierre del malecón o la aplicación de la Ley Seca, porque nadie está en el malecón a las 11 pm, y la segunda fomenta el clandestinaje, que las autoridades no sepan dónde están los clandestinos pues “toda la sociedad sabe dónde están, ni modo que la autoridad no lo sepa”.

-Se creen “todólogos y toman decisiones unilaterales”, cuando tendrían que hablar con el Consejo Coordinador Empresarial, con todos los campos, y sacar lo que dañe menos a la sociedad.

Advirtió puede colapsar la economía, lo que afirmó traerá otros problemas que podrían ser más graves que la pandemia por COVID.