Changarros cierran el año con “números rojos”, asegura González Cajún

Miles de micro comercios cierran el año con “números rojos” cuya situación es incierta para el 2022, que será difícil para todos, no solo para el pequeño comercio, aseguró Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación del Pequeño Comercio en Campeche.

-Preocupa en gran medida la suerte de nuestra gente, pues muchos no podrán resistir la carga fiscal que viene, hay mucha incertidumbre; además, no pueden tener acceso a los beneficios que otorga el Gobierno Federal a través del Banco Bienestar, pues hay requisitos que no podemos cumplir –apuntó.

Señaló para obtener financiamiento, deben contar al menos con un trabajador afiliado al IMSS, lo que indicó es imposible, porque significa una carga económica que no pueden sostener, al tiempo que señaló ni los mismos comerciantes están afiliados, por ese motivo.

González Cajún aseguró no podrán resistir la carga fiscal que se aplicará el 2022, por lo que muchos “changarros” cerrarán sus puertas.