Anuncian las cintas que compiten por una nominación al Óscar

La institución del Óscar anunció este martes a sus semifinalistas en diez categorías, entre ellas la de la mejor banda sonora original, donde también el músico español Alberto Iglesias logró estar entre los quince seleccionados por su trabajo en “Madres Paralelas”, de Pedro Amodóvar al igual que la película mexicana “Noche de Fuego”. Aunque las nominaciones definitivas se conocerán el 8 de febrero.

Competirán contra propuestas aclamadas por la crítica como la italiana “The Hand of God”, la noruega “The Worst Person in The World” y la japonesa “Drive My Car”, cuyo pase a la final se da casi por garantizado.

Los fanáticos buscan moverse en redes para establecer a su cintas preferidas en de manera sólida en las nominaciones al Óscar, pero falta esperar para conocer si el activismo digital que hacen los usuarios por sus cintas logra funcionar.