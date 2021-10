Ciudad Administrativa está en la ilegalidad, no cuenta ni con documentos de propiedad

Realizar un proyecto como la Ciudad Administrativa en un terreno donado “de palabra” es algo que no debe hacerse, señaló la gobernadora Layda Sansores San Román, quien indicó hay que seguir pagando todo lo relativo a esta obra, incluyendo la renta del lote donde se edifica, por el orden de 3 millones de pesos mensuales.

-Esperamos que el señor Rafael Castilla no falle en su compromiso verbal, eso no debe hacerse porque, nunca sabemos; qué tal si se muere, ni Dios lo quiera, y los hijos toman otra decisión. Eso es algo no firmado todavía.

Puntualizó que el hecho que el compromiso verbal se haya hecho ante Notario, no es garantía; además, el plazo ya se venció.

-Esto es preocupante y debe ser una experiencia para todos; no siembres en terrenos del otro, menos Gobierno del Estado.

Lo anterior en entrevista luego de reunirse con el exsecretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil Montalvo, en la que salieron a relucir aspectos como el pago de renta por el predio, por 36 mil pesos anuales, así como gastos por trabajos y adquisiciones que deben realizarse.

-Hay que seguir pagando ¡todo!, ahorita. Incluso todas las obras que no te recibe el Ayuntamiento de Campeche, se están pagando, lo del malecón, todo lo que no se ha recibido, que son once obras, sin contar ésta Ciudad Administrativa.

Cuestionó que en los últimos tres años, el Ayuntamiento de Campeche no haya solicitado los permisos correspondientes al Gobierno del Estado por obras realizadas “es muy curioso”.