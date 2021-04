Ciudadano denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a Eliseo

Tal y como aseguró, este martes Ángel Roberto Zozaya Briceño acudió a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar por presunto abuso de autoridad y corrupción, al ex edil de Campeche, Eliseo Fernández Montufar.

Detalló que la Comuna que preside Paúl Arce, no le permite el acceso a los 492 contratos puestos a reserva por el Ayuntamiento, a pesar de haber una instrucción de la Cotaipec y el INAI.

Recordó que en ese tiempo, el alcalde era Eliseo Fernández Montufar, Paul Arce, secretario del Ayuntamiento y Miguel Ángel Toraya, director de Transparencia y lo que hicieron fue declararlos en reserva.

La denuncia, dijo, también está dirigida en contra de Claudia Eugenia Cetina Cabrera, Miguel Ángel Toraya Ponce y Sergio Alfonso Novelo Rosado, tesorera, director de Transparencia y titular del Órgano Interno de Control, todos del Ayuntamiento de Campeche.

Agregó que solo le permitieron ver 16 contratos, de los que solo pudo sacar copia a cinco; denunció además que es objeto de actos de intimidación y burla por la forma en que se expresa.

Manifestó que hay familiares de candidatos del partido Movimiento Ciudadano a quienes les dan contratos y son dineros que presuntamente se van a las candidaturas.

“Nadie sospecha de nadie pero si investigas te das cuenta son hijos de algún candidato, como es el caso de Víctor Manuel Cruz Valladares”.

Zozaya Briceño señaló incluyó al hoy ex contralor interno Novelo Rosado, pues como tal debió intervenir y no permitir se hicieran estos contratos porque era desvío de recursos con fines no permitidos por la Ley.

“Hay contratos donde dicen es para Fundaciones pero vas al lugar y es un lote baldío… esta es una investigación particular y las autoridades deben intervenir porque son 2 millones de pesos que se han desfalcado a Campeche; los campechanos debemos movernos o vamos a estar gobernados por gente como él –Fernández Montufar- y además incurren a la intimidación, a la violencia verbal y física, amedrentamientos y quieren ejercer el terrorismo, que no puedes salir a la luz, dar información”.