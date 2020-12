Ciudadano denuncia trato déspota en la Secretaría de Salud

Enojado por la impotencia de no poder solucionar su problema de salud, Manuel Berzunza Casanova denunció que la Secretaría de Salud Estatal le negó un medicamento que le fue recetado para el dolor y que no pudo conseguir en las farmacias, recibiendo malos tratos por parte del asistente del secretario José Luis González Pinzón.

Lamentó que la dependencia estatal esté muy lejos de cumplir con el trabajo que se supone deben hacer por los ciudadanos, pues recalcó que la salud es un derecho y los funcionarios del Gobierno responden con insultos a la gente humilde que solicita apoyo.

“Se encabronan porque viene uno a preguntar por el medicamento, creo que no merecemos ser tratados así por funcionarios que comen de nosotros, con la salud no se juega, y todavía me amenazan con que no van a surtir nada”.

El ciudadano llamó a los campechanos a no tolerar tratos como estos, y presentar sus quejas para que funcionarios de la Secretaría de Salud Estatal respondan a la encomienda que el mismo pueblo les ha consignado.