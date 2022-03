Cobros excesivos de alcaldesa a empresarios frena economía de campeche

Con el cobro que la alcaldesa Biby Karén Rabelo de la Torre aplica a empresarios locales que desean realizar algún evento público, por más de 4 mil 800 pesos, hecha por tierra el esfuerzo que realizan por generar más empleo y reactivar la economía, denunciaron diputados de Morena.

En conferencia de prensa en la sede de ese instituto político en la entidad, encabezada por su dirigente estatal, Erick Reyes León, quien señaló “ya ni la friega, necesita billete” por lo que cobra por todos los eventos que se realizan y la exhortó a trabajar mejor y arreglar las calles, fugas de agua y todo lo que ocurre en las colonias populares y las que no lo son.

-En lugar de estar extorsionando a cada persona, institución, organismo o Asociación Civil, que quiera realizar algún evento.

Sobre el tema, el diputado César González David, recordó el Primer Festival de Cultura Urbana que se realizó en esta ciudad, en el que aplicó el cobro de 4 mil 811 pesos, equivalente a 50 UMA’s, e indicó ocurrió nuevamente en un establecimiento para presentar un espectáculo denominado “Derroche de Estrellas”, a quienes también exigió este pago, lo que obligó a los organizadores a suspenderlo.

Por ello, indicó se hace un llamado a la presidenta municipal Rabelo de la Torre, pues se trata de cobros excesivos que no se pueden tolerar, a la gente que emprende, da alternativas a la ciudadanía para la sana diversión, además de indicar no se puede ser insensible que al regresar de una pandemia que golpeó duramente la economía y no pueden tener “el derroche que pide el Ayuntamiento”.

Lamentó esto pueda provocar el cierre, e indicó no se trata ya de un tema de partidos políticos, y ahora se mente con la iniciativa privada que trata de empujar la economía, no cerrar y mantener sueldos del personal, e indicó no se trata de no cobrar, sino que no sean cantidades excesivas.

González David cuestionó si el “mercadito amable” también paga esas cifras a la Comuna.