Columbus Crew se antepone ante el Cruz Azul en la Campeones Cup

Columbus volvió a ser un territorio complicado para el fútbol mexicano. El Crew derrotó al Cruz Azul para adjudicarse la Campeones Cup y lo hizo por el 2-0 que tan malos recuerdos le trae al Tri en Eliminatorias.

El Cruz Azul inició el partido de la peor manera, pues Bryan Angulo metió un autogol tras un centro a pelota parada de Zelarayán al minuto 4. Al momento en que su compañero rozó el balón, Jesús Corona supo que no iba a ser capaz de llegar al esférico. De hecho, el arquero cementero se quedó estático al seguir el balón con la mirada.

💥 Crew take the lead from Zelarayán's free kick!

De ahí en adelante, los de Caleb Porter se replegaron para esperar un posible latigazo. Los celestes buscaron el empate con intensidad pero la zaga rival no les permitió una sola real de peligro. Tal vez un disparo de Nacho Rivero al 18′ que Bush desvió a tiro de esquina fue lo más peligroso en la primera parte.

46' @ColumbusCrew 1️⃣-0️⃣ @CruzAzul

Big chance for @cruzazul to start the second half!

¡Gran oportunidad para @CruzAzul en el inicio del segundo tiempo!#CampeonesCup 🏆 pic.twitter.com/bAqcrST5ZL

