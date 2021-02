Comercios retiran bolsas de plástico y campechanos se quejan de desinformación

Tal y como advirtió la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (Semabicc), en los diversos comercios del estado se han dejado de entregar bolsas de plástico, como una forma de ayudar a disminuir la contaminación.

La falta de difusión por parte de la secretaría que encabeza Iliana Herrera Pérez, ha generado molestia en los diversos campechanos, quienes acuden a los diversos comercios y tienen que salir con sus productos en mano.

“No estamos en contra de la medida, estamos en contra de que no se nos haya notificado ni advertido”, mencionaron los consumidores.

Denunciaron que no han visto a ningún funcionario o personal de la secretaría realizando algún operativo o cuando menos concientizando al personal.

“Nada que nos indique que ya no se usarán bolsas o que nos advierta, en Campeche no hay campañas porque a la funcionaria solo le interesa estar paseándose en su camioneta y no concientiza”, dijo Ermilo Méndez Mujica.