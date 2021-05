Congruente con sus principios y los de Morena, Layda presenta su declaración 3 de 3

San Francisco de Campeche.—Layda Sansores San Román, candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia por Campeche” a la gubernatura, presentó su declaración 3 de 3 que incluye sus datos patrimoniales y fiscales, y los intereses por actividades o relaciones que podrían interferir en el ejercicio del cargo.

Congruente con sus principios y los de su partido morena de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, como lo ha hecho antes para ejercer cargos públicos, Sansores San Román presentó su declaración en la plataforma de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad.

La Candidata a la gubernatura, quien ha declarado públicamente su decisión de combatir sin tregua la corrupción en las esferas de gobierno, apoyar a los más pobres y darles lo mejor, presentó su 3 de 3 antes que nadie porque no tiene nada que ocultar y no quiere el gobierno para construirse mansiones lujosas o hacer negocios sino para instaurar la Cuarta Transformación y que haya justicia social.

Aunque ha tenido invitaciones a presentar la 3 de 3 de diversos grupos, entre ellos el empresarial, Sansores San Román dijo que es una decisión absolutamente voluntaria y recordó que ya antes ha presentado la declaración pública de sus bienes, y está consciente y de acuerdo en que los ciudadanos deben saber qué tiene cada persona que aspira a gobernarlos y cómo lo obtuvo.

El grupo de trabajo de la Iniciativa 3 de 3 por la Integridad está conformado por los titulares del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Campeche, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Campeche y Transparencia Mexicana.