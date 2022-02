Contrato de becas-crédito “Pablo García” establece sanciones por no pago

Los contratos que se firman por los beneficiarios de las becas que otorga la Fundación “Pablo García”, establecen las sanciones a que se hacen acreedores si no cumplen con el compromiso; no hay nada nuevo que implementar porque se incluyen todas las implicaciones legales por no cumplir en tiempo y forma.

Carlos Ucan Yam, presidente de ese organismo señaló lo anterior e indicó “el punto está en la falta de voluntad política” en los anteriores directivos por darle seguimiento.

-Este es un tema de acompañamiento y de concientización porque se trata de un recurso público que se otorga, producto del pago de impuestos de los campechanos, y el que recibe una beca-crédito debe crear conciencia de que debe devolver lo mínimo.

-Legalmente están muy bien amparados los contratos –afirmó- y añadió algunos podrían caer en buró por no pago, pero señaló eso sería en los extremos.

-No venimos como una institución crediticia, sino somos una institución que facilita los instrumentos para el tema educativo.