Covid-19 y baja afluencia y obliga a cierre definitivo del Gimnasio Zúñiga

El Gimnasio Zúñiga, uno de los pioneros en el deporte del cultivo del músculo en Campeche, cerró sus puertas definitivamente debido a la considerable baja en el número de usuarios, de más del 50 por ciento, que debido a la pandemia y a las medidas restrictivas han dejado de asistir a las instalaciones, confirmó Vicente Zúñiga Yam, propietario del negocio.

“Es una situación que ya no es sostenible, la gente ya no acude a los gimnasios con la situación de la pandemia y ya no es sostenible, prefiero cerrar, es una decisión definitiva, no hay vuelta de hoja”, señaló el propietario y presidente de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Campeche, quien precisó que, aunque cierra su negocio continuará al frente de la asociación.

Fundado en 1986 y ubicado en la calle 49-B en las inmediaciones de los barrios de Guadalupe y San Martín, el Gimnasio Zúñiga estaba próximo a cumplir 35 años de vida, fue uno de los pioneros en este giro, lugar donde salieron numerosos deportistas que destacaron en el mundo del fisicoconstructivismo, entre ellos Mario Ballina, un joven campechano que destacó en el cultivo del musculo a nivel nacional y quien emigró a Cancún, donde conoció a su pareja australiana y se fue a radicar al país del continente de Oceanía.

Zúñiga Yam consideró que otro de los factores que obligaron al cierre del negocio fue el exagerado boom de gimnasios que se vivió hace algunos años, prácticamente en cada colonia hay un gimnasio y dejamos de tener la cantidad de usuarios que en algún momento fue de 300, y en los últimos años bajó a 100, 120 personas.

Reveló que una de sus grandes satisfacciones es haber cumplido con la visión de formar deportistas de alto nivel, que fueron a competir y destacaron en campeonatos nacionales, y haber forjado personas de bien, “hoy veo con satisfacción que muchos jóvenes que acudieron en algún momento de su vida a hacer ejercicio a mi gimnasio, son políticos y personas de bien”.

Por último, dijo que el local que rentó por más de tres décadas volverá a abrir con nuevo propietario, “tengo entendido que un joven que era usuario de nuestro gimnasio va a rentar el local y abrirá con un nuevo nombre”, finalizó.