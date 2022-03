¿Deadpool en Marvel?

En las últimas horas circuló un arte conceptual de la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, en donde apreciamos la aparición de Deadpool en un enfrentamiento con la ayudante de Thanos,esto es en el club de pelea Golden Daggers, el cual aparece en el largometraje.

Muchas personas se emocionaron y empezaron a especular que esta sería una gran manera de incluir al personaje interpretado por Ryan Reynolds, pero Andrew Kim, el artista que realizó el arte conceptual desmintió todos estos rumores y aclaró que todo salió de su mente.