Denuncia contra Ayuntamiento de Campeche no termina con el cambio de administración, advierten

Las autoridades en la próxima administración del Ayuntamiento de Campeche, tendrán que responder por la denuncia ante el ocultamiento de los 492 contratos y la falsificación de la firma de Ángel Roberto Zozaya Briceño.

Continuaremos con este proceso, presentaremos formalmente y por la vía digital, los diferentes petitorios, todos y las solicitudes fundamentadas en la Constitución del Estado de Campeche y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las autoridades municipales tengan una actuación transparente y honesta.

Juan Carlos Cuevas Ibañez, abogado de Zozaya Briceño, indicó vigilarán que la nueva administración municipal de Campeche tenga una actuación cuyos beneficios no sean únicamente para un grupo político, pues ha sido exorbitante, del presupuesto del Ayuntamiento de Campeche.

-Han salido tantas cosas que se pensaba no era posible e incluso, la gente no daba crédito, nada más apegado a la realidad y que es un escándalo no solo estatal, también nacional y no se le ha dado la debida importancia y estamos hablando de actos trascendentales para todos los campechanos.