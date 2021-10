Denuncian ante la comisión estatal de derechos humanos a director de mercados

Norma Cristina Chávez Briceño, locataria del mercado principal de esta ciudad, acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y presenta denuncia en contra de Eleazar Herrera Vázquez, director de Mercados, por maltrato y quitarle el puesto 311 a pesar de contar con la cesión de derechos que le dejó su padre.

Señaló que, a la muerte de su padre, Manuel Chávez, hace 20 años, siguió trabajando en el local, y pagando los impuestos correspondientes al Ayuntamiento, y no fue sino hasta noviembre del 2020 que el funcionario municipal le quitó el derecho a ocupar ese espacio, con el argumento de una deuda de 50 mil pesos, por el tiempo transcurrido desde la muerte de su progenitor.

Agregó su situación económica le hizo imposible pagar en los últimos tres años, de la que tiene conocimiento Herrera Vázquez, pues se desplaza en silla de ruedas además de ser invidente, lo que afirmó ha sido motivo de abuso por el director de Mercados.

-Me obliga a subir las escaleras para llegar a sus oficinas en el mercado, a pesar de saber que no puedo hacerlo físicamente y me muestra documentos que no puedo leer y su trato es déspota y humillante por mi condición física, por lo que presentó la denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pidiendo su apoyo para que me permitan trabajar.

Agregó que esta situación ya es del conocimiento de la Presienta Municipal, Biby Karén Rabelo de la Torre, sin que hasta el momento tenga respuesta alguna.