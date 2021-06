Denuncian que la UAC ha bloqueado becas “Benito Juárez” a estudiantes de la Ermilo

Padres de familia y estudiantes de la Escuela Preparatoria “Ermilo Sandoval” de la Universidad Autónoma de Campeche denunciaron que por culpa de las autoridades universitarias, sus hijos no tienen las becas “Benito Juárez” que otorga la Secretaría de Bienestar.

Acusaron que intentaron ingresar a sus hijos al programa pero les informaron que es el rector José Román Ruiz Carrillo quien debe solicitar esta inscripción, “y no de un solo estudiante sino de todos los estudiantes que lo necesiten”, indicó Ana María Méndez.

La madre de familia consideró que la situación económica que enfrentan decenas de papás no “está como para que las autoridades universitarias anden rechazando becas, si mi hijo estudia en la Ermilo es porque mi hijo es un buen estudiante y esa es una buena escuela”, recriminó.

Lamentó que el rector se niegue a recibir a los padres de familia que tienen este problema justificándose por la pandemia de covid-19, “si no nos quiere recibir, no importa, pero que dejen de peleas y acepten que mi hijo y otros más tengan las becas del Gobierno Federal, qué necesidad de seguir generando malestar a los estudiantes solo porque no se les pega la gana”, mencionó.