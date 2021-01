Denuncian que por error del SAT, ocho comerciantes no pueden rendir sus declaraciones

La presidenta de la Federación Estatal del Pequeño Comercio, Candelaria González Cajun, denunció la inhabilitación de la contraseña a ocho afiliados a ese organismo por parte del Sistema de Administración (SAT), lo que les impedirá facturar, rendir sus declaraciones, o cualquier movimiento que deseen hacer.

-Es como una firma electrónica avanzada. Estamos seguros que Raquel Buenrostro no sabe de esta situación y que su gente hace mal las cosas… la Ley dice que después de dos año de no tener movimiento con tu contraseña, el SAT te puede inhabilitar y tendrías que ver cómo obtenerla, pero no es el caso.

Lamentó no se pueda obtener cita a través de Internet para realizar el trámite y que la página no funcione.

-Son ocho personas las afectadas desde diciembre y ni siquiera te reciben en el SAT porque no puedes sacar cita por internet. Además hay rumores de que trabajadores cobran 200 pesos para poder lograr una cita y es algo que ya estamos investigando.

-Son cinco mil los afiliados pero en el Estado hay más de 18 mil pequeños contribuyentes que pueden salir afectados.