Denuncian que Sepesca pone obstáculos para entregar apoyo a pescadores de altura

La Secretaría de Pesca del Gobierno del Estado, se niega a entregar el apoyo anual establecido por seis mil 50 pesos a los armadores registrados; exige el despacho y olvida que la mala temporada impidió que todos los tripulantes pudieran salir, señaló Ángel Novelo Castillo, presidente de la Federación de Sociedad Cooperativas Pesqueras de Altura.

-Muchos no tuvieron trabajo, cómo entonces quiere que tengan el despacho y tienen problemas porque no pueden comprobar que trabajaron; tentativamente el pago se programó para el 26 de marzo.

Indicó son 467 afiliados, pero solo el 70 por ciento podrá recibirlo y probar salieron de viaje.

Apuntó buscarán comunicación con el titular, David Uribe Haydar para buscar la manera de ayudar a los tripulantes.

-Con la pandemia el trabajo se redujo y prácticamente no salieron todos los barcos a trabajar, ese es el problema que enfrentan y que no toma en cuenta la Secretaría… no es que no quisieran hacerlo, no había forma.