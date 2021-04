Denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto desvío millonario del Ayuntamiento de Campeche

“Recursos por dos millones de pesos ha desviado el Ayuntamiento de Campeche con Eliseo Fernández Montufar al frente, a favor de la candidata por el Distrito 1, por el partido Movimiento Ciudadano, Claudia Valladares Guzmán, y que recibe a través de su hijo Víctor Manuel Cruz Valladares”, denunció el ciudadano Ángel Roberto Zozaya Briceño.

En conferencia de prensa a las puertas del Palacio Municipal, mostró documentos que señaló obtuvo a través de la plataforma de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con información de la entrega de recursos por diferentes montos a ese instituto político a favor de la aspirante a legisladora federal.

-Son varios, diferentes montos… de 50 mil, de 77 mil pesos y así van hasta llegar a dos millones de pesos –indicó.

-Se da el dinero a Víctor Hugo Manuel Cruz Valladares, y es triste que los campechanos no puedan hacer nada; todo ese dinero lo pagan los ciudadanos y es triste que que estemos pagando todo eso y a nosotros nos olvidaron… las calles cómo están, los semáforos, accidentes en la avenida Costera, no hay iluminación, no hay nada…

Aclaró que ante esta situación y con la documentación en la mano indicó presentará la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que puntualizó no será solo en contra de Fernández Montufar, también contra el Paul Arce, regidor en funciones de presidente, del actual secretario del Ayuntamiento, Miguel Toraya y la candidata a diputada federal.

-Los reto a que vaya mañana al Ministerio Público y me desmientan –manifestó-. Está documentación es oficial, la tome de la plataforma de la Cotaipec y ¡está firmada por el Síndico de Hacienda de la Comuna!.

Zozaya Briceño acusó a la actual administración, de no cumplir con lo que establece el artículo 115 Constitucional.

-No basta que Eliseo Fernández Montufar diga que es inocente… que lo compruebe. Eliseo daba dinero a la campaña de Movimiento Ciudadano por lo que la demanda no es solo contra él, es contra varios funcionarios.

Indicó también que a pesar de haber sido notificados por la Cotaipec y el INAI que le entreguen la información solicitada, le dan largas, y no muestran todo lo que se pidió, así como tampoco rinden un informe detallado que deben hacer desde el momento de su llegada y “a dónde se está yendo todo” el dinero.

-Si van a tratar de callarme la boca, no van a poder, porque voy a hacer del conocimiento qué va a pasar, qué voy a hacer, mi seguridad.