Desalojan a pareja de un vuelo porque su hija de 2 años no quizo ponerse cubrebocas

Debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus que está afectando a todo el mundo, se ha modificado la forma en como convivimos diariamente para poder evitar más contagios.

Así pues, las medidas sanitarias en los aviones durante los vuelos no hacen excepciones, pues en todo momento debemos usar el cubrebocas, pero ¿qué pasa con los menores de edad?

Ante esto, se hizo viral en redes sociales un video donde una madre de una niña de 2 años de edad denuncia el que su familia fue desalojada de un vuelo de United Airlines debido a que la pequeña no quizo ponerse el cubrebocas.

Era en un vuelo de Colorado a Nueva Jersey, donde la pequeña Edeline se negó a ponerse el cubrebocas y por lo cual los desalojaron del avión en el que iban a viajar. Y es que aunque intentaron colocarselo, la menor lloraba y se lo quitaba.

“Hoy nos pidieron que dejáramos el avión después de que salió, y tuvieron que traerlo de regreso a la puerta de abordaje, porque nuestra hija de 2 años no estaba ‘cumpliendo’ al cubrirse con las mascarilla”, escribió la joven madre.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

— Eliz Orban (@elizfulop) December 12, 2020