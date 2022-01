Desdoblamiento del James Webb es un éxito: NASA

El espejo principal del telescopio espacial James Webb, la agencia estadounidense NASA culminó este sábado con éxito el desdoblamiento completo de este potente y agudo observador cósmico, marcando un nuevo “hito” en el espacio.

La NASA concluyó el desdoblamiento de los últimos tres de un total de 18 hexágonos de berilio bañados con una fina capa de oro, la cual compone el espejo principal.

#NASAWebb is fully deployed! 🎉

With the successful deployment & latching of our last mirror wing, that's:

50 major deployments, complete.

178 pins, released.

20+ years of work, realized.

Next to #UnfoldTheUniverse: traveling out to our orbital destination of Lagrange point 2! pic.twitter.com/mDfmlaszzV

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 8, 2022