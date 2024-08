Los trabajadores del Ayuntamiento que consideren estar en riesgo de ser despedidos tienen que ampararse, acudir a Conciliación y Arbitraje, señaló Candelaria González Cajún, Sindica de Hacienda en el periodo 2003-2006.

Aseguró no se ha dicho la última palabra, pues la aprobación del Cabildo no es suficiente, debe revisarla el Poder Legislativo y dictaminar si autoriza o no.

– No es absoluto el Ayuntamiento -afirmó-, el Congreso del Estado revisará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de los Ayuntamientos, y determinar lo necesario.

Cuestionó que el riesgo de despido sea sobre todo para los trabajadores de mayor antigüedad, con edad avanzada, y preguntó qué esperan los organismos sindicales para proteger a los trabajadores y acudir a denunciar el riesgo ante las autoridades de Conciliación y Arbitraje.