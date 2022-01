Diputado mocista acusa a alcaldesa de boicotear sus gestiones

El Ayuntamiento de Campeche no responde a las solicitudes y gestiones que recibe del diputado por el Distrito 1, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, Fabricio Fernando Pérez Mendoza, quien aseguró en el grupo parlamentario naranja hay discriminación de sus integrantes.

Aseguró en los tres meses de la actual administración municipal, han detenido sus gestiones como son los permisos de “Jueves Recreativo” en colonias, les negaron el bajante de luz, y el responsable le informó que la indicación de la Alcaldesa es nada de apoyos para él.

En el caso del grupo parlamentario naranja, lamentó no ser invitado a las reuniones que realizan, y no ha contado con el respaldo de sus integrantes.

Dijo no ha pensado abandonar las filas mocistas y ser independiente, solo han transcurrido tres meses.

-Han empezado los boots que no he ido a bachear pero es función del Municipio no de los diputados; el Ayuntamiento no ha cumplido; he metido muchas gestiones, alrededor de 70 y solo se han atendido diez cuando mucho.

-No sé cuál es el conflicto, los partidos no son malos, sino la gente que los encabeza, apuntó.

¿Sigue pesando la imagen política y económica de Eliseo Fernández Montufar en el partido?

-Sí –respondió- con una risita nerviosa y apuntó hay personas que controlan el partido, de lo que hablará “en su momento”.