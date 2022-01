Diputados de MOCI denunciarán penalmente a su dirigente y coordinador parlamentario

Indignados por las acusaciones que en redes sociales hizo hace unas horas el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda Puga, los diputados locales del partido naranja Fabricio Pérez Mendoza, Abigail Gutiérrez Morales y Elías Baeza Aké, aseguraron presentarán formal denuncia en su contra ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como ante las instancias electorales y exigen al dirigente presentar pruebas de lo que acusa.

En conferencia de prensa en las puertas del Palacio Legislativo, calificaron como infundadas e irresponsables sus declaraciones en las que afirma recibieron la cantidad de 300 mil pesos cada uno, para votar a favor de la designación de Javier Hernández, como titular de la Auditoría Superior del Estado, y afirmaron se basa “en puras especulaciones” sin presentar evidencia alguna.

Gutiérrez Morales cuestionó no solo al dirigente, también al coordinador de la bancada mocista, Paul Arce Ontiveros, contra quien indicó también presentarán denuncia, a quienes preguntó si pueden demostrar lo que afirman, por qué no han denunciado ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, y por qué no anexaron las pruebas del voto a favor ante supuestos arreglos económicos con MORENA, y denunciar al mismo partido guinda.

-Son puras especulaciones –subrayó- y señaló el procedimiento para la elección está en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, como es la cédula y su acusación es sin fundamento, la que acusó es violencia política de género, en su caso.

Aseguraron esto ocurre por no querer “subordinarse a los intereses de la cúpula de Movimiento Ciudadano” en el Estado.

Coincidieron en señalar que tales acusaciones son denigrantes, expulsarlos sin fundamento, incurrieron en violencia política de género, generar dudas en la ciudadanía.

Pérez Mendoza acusó a Barreda Puga y a Arce Ontiveros de ser ellos los que velan por sus intereses personales, y reveló que antes de desempeñarse como diputados, en reunión con Eliseo Fernández Montufar, ya planean quiénes serán los candidatos en las próximas elecciones.

-No lo hacen de gratos; su objetivo es seguir en el Ayuntamiento y Daniel Barreda es muy amigo de Eliseo Fernández y tiene actualmente contratos con sus empresas.

Señaló Arce Ontiveros y Mónica Fernández –hermana de Eliseo Fernández Montufar- están en su contra.

-El alcalde que estuvo durante el último año, Paul Arce, que explique, si es que no está viendo sus intereses personales, de dónde se enriqueció el último año que estuvo como Alcalde; hoy en día en su último año, le dio para comprar una casa en Chiná, tiene un yate, motos, cuatrimotos.

Baeza Aké, diputado plurinominal, indicó el dirigente estatal tendrá que comprobar sus acusaciones, pues a base de mentiras quieren manchar su imagen, su reputación “y no lo vamos a permitir”.

-Se van a topar con la pared, porque no somos iguales a ellos. No somos títeres de nadie.

Los implicados señalaron analizarán su permanencia en el partido naranja.