Eliseo Fernández Montufar nos exige el 25 por ciento de nuestros ingresos, acusan diputados

El partido Movimiento Ciudadano en Campeche está bajo las riendas del exalcalde Eliseo Fernández Montufar, quien exige se le dé el 25 por ciento de tus ingresos y si no aceptas, se vuelve tu enemigo, aseguraron los diputados mocistas Elías Baeza Aké y Fabricio Pérez Mendoza.

Citó como ejemplo a la exdirigente Yamile Moguel, que no aceptó imposiciones.

Comentó que, al entrar, tenía un concepto diferente de Fernández Montufar, pero con el trato, se dio cuenta qué tipo de persona es.

En conferencia de prensa, en la que también estuvieron sus compañeros de bancada Fabricio Pérez Mendoza y Abigail Gutiérrez Morales, los tres se dieron cuenta que es un partido político “familiar”, pues una hermana de Fernández Montufar es la tesorera.

-Tantito te metes a investigar, te das cuenta cómo se maneja, como una franquicia familiar y eso no es válido –indicó- al tiempo que comentó en Champotón no se le ha dado las gracias a nadie por el apoyo brindado.

-Usan a la gente para llegar a un cargo público, y de ahí, servirse; a los verdaderos líderes los ven como enemigos.

-Se me pidió que de mi sueldo aportara el 25 por ciento ¡jamás recibí un peso de ellos y no estuve de acuerdo, no accedí!

Pérez Mendoza señaló el exalcalde está acostumbrado “a alzar la voz, a mentar madres” y en una reunión fue blanco de esta agresión, e indicó el motivo fue su negativa a hacer las paces con un coordinador del Distrito, quien le exige ayudas.

-Se lo puedo decir, en su cara: en esta campaña se le dio muchísimo dinero, pues es el que maneja el grupo de “choque”.

Afirmó categórico Fernández Montufar les ha pedido que, en estos tres años, tienen que hacer golpeteo contra la gobernadora Layda Sansores San Román y la entrega del 25 por ciento de sus ingresos.

-Ya planean que Biby Rabelo buscará la reelección a la Alcaldía; Arce Ontiveros, “Chui”, candidato a diputado federal, están viendo sus intereses personales, un fin político, un beneficio personal.