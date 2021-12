Disminuye la pobreza en Campeche ante reactivación económica y reducción de covid: Coneval

Aunque el desempleo que provocó la pandemia colocó al 30 por ciento de la población campechana en niveles de pobreza, en los últimos meses se ha registrado una mejoría en cuanto al movimiento económico y contratación declaró el Secretario Ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.

A su llegada a Campeche para participar en los foros que desarrolla el gobierno del Estado comentó que buena parte de la pobreza es laboral debido al cierre de empresas en el segundo y tercer trimestre del 2020.

Esta situación dijo no es particular de Campeche si no es un comportamiento que el covid-19 dejó en todo el país, sobre todo por la suspensión total de la actividad turística y comercial en las entidades pues ahí se generaban cientos de empleos.

Destacó que poco a poco los niveles de pobreza se han ido reduciendo en la entidad a medida que los contagios de covid-19 van a la baja previendo que el comportamiento sea similar en el 2022 y se logre un menor porcentaje de familias pobres en Campeche.