Disminuyó un 20 por ciento la venta de pescados y mariscos

Ha disminuido en un 20 por ciento las ventas de pescados y mariscos durante la cuaresma en comparación a las cifras reportada el año pasado, y se prevé que la disminución prevalezca en Semana Santa, lamentó Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación Pescadores en Defensa del Mar.

En comparación de hace un par de años cuando al día lograban vender entre 6 a 8 mil pesos diarios de pescados y mariscos, a duras penas ahora reúnen 3 mil pesos los fines de semana.

“No hay muchas esperanzas ahora con la semana mayor porque la situación es la misma, la gente no tiene dinero, ya no compra las cantidades que compraba antes y por eso no tendremos las buenas ventas de otros años”.

El intenso calor de los últimos días ha bajado todavía más la captura de especies como corvina, pargo mulato, rubia, boquinete ya que no llegan a la superficie y las redes se quedan vacías.