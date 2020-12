Donald Trump no descarta ser candidato presidencial en el 2024

Durante una recepción en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que podría volver a presentarse en las elecciones presidenciales de 2024.

Mencionó que si los recursos que ha presentado contra el resultado de los comicios de este año fracasan, los ciudadanos volverán a verle “en cuatro años”.

A través de un video, Trump dice a los presentes que ha ganado las elecciones y que los resultados han sido “manipulados” en su contra, horas después de que el propio fiscal general, William Barr, asegurara en una entrevista que el Departamento de Justicia no ha encontrado ninguna prueba de fraude generalizado.

“Ciertamente este ha sido un año inusual. Ganamos las elecciones, pero a ellos no les gusta”, ha sostenido el mandatario. En referencia a los litigios que mantiene respecto al resultado, Trump ha dicho que “han sido cuatro años increíbles”. “Estamos intentando conseguir otros cuatro, de lo contrario los veo en cuatro años”, ha afirmado.

Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years."

