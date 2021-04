Eliseo es el embustero número uno en esta contienda: Erick Reyes

Al asegurar que Eliseo Fernández Montufar, candidato de Movimiento Ciudadano, es el embustero número uno en esta contienda; Erick Reyes, delegado de Morena en Campeche en funciones de presidente, exhibió la cercanía del candidato de MOCI con priístas.

Aseguró que es tanta la desesperación de Montufar, que se despierta mintiendo, “lo hace todo el día y se duerme de la misma manera”.

“Eliseo no representa ningún cambio, él es más de lo mismo, él es parte de esta alianza perversa”.

Señaló que los campechanos ya saben que su gobierno es opaco, ha habido corrupción, “y él jugó con el hambre de la gente” al recordar que compró pollos con recursos públicos para venderlos, cuando un programa social no se vende porque es dinero del pueblo.

Citó los contratos en reserva, su ocultamiento a pesar de la orden de transparentarlos la negativa a hacerlo.

“Esto eres tú, alguien que rompe la Ley continuamente, que es amonestado continuamente porque no te gustan las reglas y por ello te ves en la necesidad de mentir”.

Citó los nombres de Roberto Alcalá Ferraez, ex coordinador de campaña de Claudio Cetina, ex secretario de Medio Ambiente y operador de Antonio González Curi; Vicente Cruz Ramírez, operador político de Alejandro Moreno Cardenas, ex delegado de Prospera y ex candidato suplente a diputado federal por el PRI; Wilberth Cabañas, Marcos Pinzón, Rashid Burad, Claudio Cetina, Enrique Pérez, Ricardo Encalada, Tito Valmes, Manuel Ángulo, Mauricio Selem, Ernesto Castillo, Alejandro Gallegos, Walter Olivera, Sheyla Rojas, Erika Pacheco; priístas y todos cercanos a Eliseo.

“Todos ellos estimado candidato, forman parte de tu equipo y ¡todos son del PRI!, es decir, tienes más de lo mismo, no representas ningún cambio, deja de mentirle al pueblo, al que le miente al pueblo no se está con él y ¡tú eres un mentiroso!”, declaró.

Afirmó que Morena ganará la contienda y no hay mejor perfil para representarlo que el de Layda Sansores, cuya campaña destacó ha tenido resultados extraordinarios, ha recorrido ya varios municipios y la decisión del pueblo campechano es que llegue un gobierno de la 4 Transformación, cercano a la gente, transparente, honesto pero sobre todo un gobierno incorruptible.