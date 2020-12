En el 2022, Tren Maya generará tres mil 500 empleos permanentes

Tras puntualizar que los trabajos que se realizan en el marco del proyecto del Tren Maya, son preliminares, Ramón Arredondo Anguiano, representante estatal ante sea importante obra, indicó los trabajos fuertes como es la compactación del terreno, colocación de durmientes, la construcción de estaciones, pasos de fauna, entre otras, se harán a inicios del 2022, en los que se generarían un millón de jornales al año.

-Sin los trabajos preliminares, la ingeniería no puede iniciar –indicó-. En ellos no se ocupa mucha mano de obra pues se trata de desmonte de vías antiguas, nivelación de terreno, trazo, ubicación de materiales del bando y fabricación de durmientes por lo que no se ocupa mucha mano de obra; se trata de trabajo de jornal; el trabajo fuerte vendrá con la compactación, colocación de durmientes y comience la construcción de las estaciones –precisó.

Apuntó el Consorcio CARSO es libre de contratar a quien considere y destacó es gente de las localidades las que están de jornaleros, pues es mano de obra no calificada, por lo que el número de empleos generados es bajo, 200 a 300, que subirán a tres mil 500 empleos permanentes cuando esté la obra en su apogeo.

-Es decir, como un millón de jornales. Deja que se construyan las estaciones, las viviendas, los city centers, los pasos de fauna… es poco lo que se hace en estos momentos –finalizó.