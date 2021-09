En el TEC de Lerma no volvieron a clases

En el instituto tecnológico de Lerma no fue posible el regreso a las clases presenciales este lunes debido a que no se cumplieron los acuerdos que tenía la dirección con la delegación sindical, así lo confirmó el secretario general Josué Campos Santos.

Recordó que el sindicato pidió que se tengan las condiciones óptimas, principalmente contar con filtros sanitarios en la entrada principal y también en los salones así como lavamanos suficientes distribuidos en todo el plantel pero nada de esto existe y eso fue comprobado en un recorrido que realizó el propio líder sindical este día.

Agregó qué la dirección general le ha indicado que por el momento no existen recursos para que se instalen estos filtros sanitarios. Por lo que se está viendo la forma de solucionar este problema para que en las próximas semanas puedan regresar de manera híbrida.

El líder sindical afirmó que todos los docentes y personal administrativo están dispuesto a retornar a las aulas pero no se tienen las condiciones porque hay muchas carencias y hasta que no se cumpla con las medidas de higiene que dispone la secretaría de salud no regresarán.