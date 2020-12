En Twitter, Paty Navidad aseguró que es inmune al coronavirus

De nueva cuenta, Paty Navidad acaparó la atención en redes sociales por su opinión sobre la pandemia de covid-19.

La actriz se burló de las personas que se cuidan del virus y aseguró que son como “mascotas amarradas” y en otro tuit aseguró que ella es inmune a los insultos que recibe por sus ocurrencias.

“No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar,etc. Hombre-animal y viceversa”, escribió a través de Twitter.