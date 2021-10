Espacios adecuados para personas con discapacidad y su contratación, objetivo de administración estatal

Pocas oportunidades laborales tienen las personas que enfrentan alguna discapacidad física, no solo porque las instancias de Gobierno o bien de la iniciativa privada no tomaban en cuenta a este sector de la sociedad, también porque no hay la infraestructura en el sector público y privado para que se incorporen.

Las cosas comienzan a cambiar en el sector público con el nombramiento de Karla Sánchez Sosa, como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), quien trabaja en programa para la inserción laboral a personas en esta situación.

Sánchez Sosa, es la primera funcionaria con discapacidad motriz que ocupa un cargo de primer nivel, quien indicó en la actualidad la Ley permite la contratación del tres por ciento de trabajadores en esta situación.

-No les extrañe que en breve en la Secretaría puedan ver a 27 trabajadores, que correspondería a ese tres por ciento, circulando por sus pasillos –señaló- e indicó lo primero será acondicionar los espacios para su libre movilidad, como son rampas, puertas de acceso más amplias, sanitarios adecuados.

Además, señaló que todo trabajador con alguna discapacidad debe tener el derecho de contar con asistencia, es decir, un familiar o amigo que lo acompañe, y esa persona debería también tener un ingreso asegurado, porque es un derecho de todo trabajador contar con el apoyo que requiera, sobre todo si enfrenta alguna discapacidad.

De igual manera, comentó en el sector empresarial también hacen falta adecuaciones en los inmuebles, aunque ya se pueden apreciar muchos cambios, pero es necesario poner más atención.

-Ese es un planteamiento que le haremos a la gobernadora Layda Sansores, quien ha demostrado respeto a interés por apoyar a las personas que enfrentamos una discapacidad física; sería una gran medida que en todas las dependencias del sector público se realicen las adecuaciones necesarias y ver en las oficinas espacios ocupados por este sector de la población, cuya capacidad intelectual no está en duda.