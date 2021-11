Explosión afecta a Hospital de Mujeres y deja un muerto y un herido

Tras la explosión de un vehículo ocurrida este domingo en las puertas de un hospital de Liverpool, dejó un saldo de un muerto y un herido, en un incidente que, al principio, se consideraba un acto de terrorismo.

Esto pasó poco después de las 11:00 horas, en la entrada del Hospital de Mujeres, informó el servicio policial de Merseyside, el cual agregó que son agentes de la Unidad Antiterrorista quienes lideran la investigación, para estar atentos en caso de que se descubra que fue un atentado.

Liverpool Women’s Hospital: Merseyside Fire and Rescue Service incident command unit has just arrived at the scene pic.twitter.com/fznxa5zQ0K

— Joe Thomas (@joe_thomas18) November 14, 2021