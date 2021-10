Fallece el actor James Michael Tyler, famoso por interpretar a Gunther en “Friends”

Se ha confirmado que el actor estadounidense, James Michael Tyler, icónicamente conocido por interpretar al personaje de Gunther en la comedia de televisión “Friends”, falleció a sus 59 años.

Sin haber tenido el mismo tiempo en pantalla que los protagonistas, el personaje enamoró al público y se volvió una figura entre los fans del programa.

El manager James dio un comunicado, diciendo que murió pacíficamente en su residencia de Los Ángeles, en la mañana del domingo de ayer.

He was a lovely, lovely man. Today is a very sad day. @FriendsTV pic.twitter.com/Ql0QUO3pG8

En el 2018, el actor había sido diagnosticado con cáncer de próstata avanzado, que después se extendió a sus huesos.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021