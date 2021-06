Flota camaronera podría quedarse sin tripulantes ante la difícil situación económica

Ante la difícil situación que enfrenta la actividad camaronera desde hace dos años, existe el riesgo de perder en un porcentaje importante la tripulación con que cuenta, y busquen otra actividad para obtener ingresos.

-El riesgo es algo… no podría precisar cuántos tripulantes dejarían la actividad, pero el hecho de no contar con recursos para ayudarlos económicamente, plantea esa posibilidad –señaló Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara pesquera en Campeche.

-Mucha gente que no estamos ayudando, se va a buscar trabajo estable y no regresar al mar, además

de haber mucha gente de la tercera edad que se embarca y familia los llegue a convencer de no regresar.

Señaló otros años, con mucho o con poco, recibieron apoyo de los armadores. Indicó en la actualidad están cerradas las puertas de los Bancos, de proveedores.

Aseguró los clientes interesados en el crustáceo ven difícil la situación y la consideran de “alto riesgo”.

-El problema lo tenemos los dos, tripulantes y armadores; hay 90 navíos y 7 a 10 empresarios y estamos luchando por tener precios competitivos en el combustible, pero sin resultados.