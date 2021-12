Foro de Todos, para construir mejores expectativas de vida: Ostoa Ortega

Nutrida participación ciudadana registró el Foro de Todos, que realiza el Gobierno del Estado, cuyas propuestas, ideas e inquietudes y preocupaciones de la población, darán solidez al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2022 – 2027.

Esta importante consulta ciudadana, en la que participan diferentes sectores de la sociedad, organismos públicos y privados se desarrolla en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Campeche, cuyo resultado “será una guía” para quienes integran el Gobierno de Transición en esta historia política de la entidad que encabeza Layda Sansores San Román.

Anibal Ostoa Ortega, Secretario General de Gobierno, destacó lo anterior y manifestó en la medida que haya una amplia participación de la sociedad, los funcionarios, especialistas y expertos en diferentes temas, “le darán una visión clara, consistente al Plan Estatal de Desarrollo.

Indicó la misión es “Gobierno honesto y transparente”, y se deberá construir bajo las premisas del Jefe de la Nación: no mentir, no robar y no traicionar”.

Puntualizó el PED deberá comprende acciones y proyectos modernizados, que pongan a Campeche en los primeros planos nacionales.

Ostoa Ortega enfatizó deberá contener políticas públicas que den a la población mejores expectativas de vida.

Recordó es parte de las responsabilidades del área de Gobierno a su cargo, atender temas como velar por la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes.

-Hoy, en el Gobierno de Todos, la seguridad jurídica y el cumplimiento del Estado de Derecho, será garantizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a todos los ciudadanos con relación a su persona, sus derechos y sus propiedades.

-Se acabarán los abusos de poder, los actos deshonestos y, sobre todo, la corrupción y, por lo tanto, en este Plan de Desarrollo deberán quedar los anhelos de los campechanos con líneas estratégicas que se seguirán durante los próximos seis años.

Luego de dar el arranque formal, inició la consulta ciudadana a través de cuatro mesas de trabajo: Gobernanza y Gobernabilidad; Finanzas Públicas Sanas; Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas y, Modernización Administrativa, en éste día.