Gabriel Soto tras filtración de video íntimo: “Se violó mi intimidad”

El actor Gabriel Soto se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales luego que un íntimo video de él se filtró en Internet.

Tras la difusión, el protagonista de telenovelas decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para referirse al respecto y pidió a la prensa mayor discreción por el bienestar de sus dos menores hijas.

Admitió que el video sí es suyo, pero recalcó que sucedió hace mucho tiempo, sin precisar el mes o el año.

“Hola amigos, esto es una raya más al tigre. No hablaré más del tema, lo único que voy a decir es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que eso pasó hace muchos años. Me hago responsable de este tema”, expresó al inicio de su video.

“Quiero pedirle a los medios de comunicación todo su apoyo para tratar este tema con el mayor cuidado para garantizar el bienestar de mis hijas y de mi pareja. Gracias por su apoyo y comprensión”, añadió.