Gobernadora garantiza seguridad a los campechanos: Gómez Cazarín

Campeche sigue siendo el Estado más seguro; la gobernadora Layda Sansores San Román con su equipo de seguridad, tiene los elementos para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, aseguró Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

En entrevista poco antes de ingresar al recinto oficial de sesiones, con la mano izquierda vendada, luego del atentado que sufriera en su hogar este lunes, Gómez Cazarín aseguró desde el Congreso del Estado se busca cambiar las leyes en materia de seguridad y “poner lo que nos corresponde, y lo vamos a seguir haciendo”.

-Como saben, con eso iniciamos aquí, en el Congreso con esta situación, que es de las más sensibles: la seguridad.

Consideró que el Estado de Campeche “siempre ha estado sereno, creo que tenemos hoy en día los elementos, y tenemos la gobernadora con su equipo de seguridad, los elementos para garantizar la seguridad del Estado”.

-Se va avanzando todavía más en ese tema de seguridad junto con las leyes; de una manera coordinada el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo garantiza esa seguridad, afirmó.

Por otra parte, sobre la lucha contra el cáncer, comentó se realizará un foro en redes sociales el próximo viernes por la tarde, entre otras acciones, pues se le da un giro a este tipo de situaciones.

Señaló que las personas que sufren alguna discapacidad, aunque no precisó de qué tipo, no pueden hacerse un estudio porque no hay las herramientas para hacerlo, a lo que no se ha puesto atención desde hace mucho y citó como ejemplo la falta de una rampa que permita el acceso al recinto oficial de sesiones, por lo que será una de las primeras acciones a realizar.