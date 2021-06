Hampolol registra repunte de casos de covid-19: Llaman a reforzar medidas

En Hampolol hay un incremento en los contagios de covid 19 por lo que están reforzando las medidas sanitarias pidiendo sobre todo a las familias que cuentan con una tiendita, instalar de nuevo sus filtros sanitarios para evitar la propagación mayor del virus.

Sin embargo, la presidenta de la Junta Municipal, Graciela Pech Pavón, Consideró que aunque se refuercen las estrategias para evitar un retroceso si los ciudadanos no toman en serio el problema de salud y no acatan estas medidas la situación será la misma y no habrá un control total de la enfermedad.

Dijo que el tema se está tomando con precaución porque desafortunadamente persiste la discriminación a las personas que son contagiadas, por ello continuó pidiendo que en la medida de lo posible los pobladores eviten salir de casa.

La presidenta de la Junta Municipal recalcó qué es importante que en las comunidades pequeñas se utilice el cubrebocas pues es común ver a la gente sin este elemento de vital importancia en este momento de la pandemia.