Hoteleros pedirán que casas en renta paguen impuesto del dos por ciento sobre nómina

Ante la competencia desleal que representa la renta de casas o departamentos a turistas a través de la página Airbnb, la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche (AHMC), presentará al Congreso del Estado una propuesta para que quienes ofrecen estos inmuebles en renta, paguen también el Impuesto del Dos por Ciento al Hospedaje, informó su presidente Mauricio Arceo Piña.

Indicó son cerca de 400 inmuebles que se ofertan en esta página y ninguno para impuestos comerciales, solo como vivienda, lo que coloca a los empresarios hoteleros en gran desventaja.

-Un punto importante además de la competencia desleal, es que no aplican medidas de seguridad, no sanitizan el inmueble, no se toma la temperatura a los arrendatarios y esto puede ser un foco de contagio del COVID-19.

-Por ello, vamos a presentar una solicitud formal al Congreso del Estado para que se regularice físicamente su existencia, paguen ese impuesto como cualquier hotelero y lo que se recaude sirva para hacer promoción de los atractivos e incentivar el turismo a la entidad.

Apuntó la misma página donde se promocionan puede hacer ese cobro y entregarlo a las autoridades lo que sería una buena medida pero es una disposición que tiene que hacer el Congreso del Estado –reiteró.