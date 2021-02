Imputan por homicidio culposo a psicólogo y enfermeros de Maradona

El psicólogo y los enfermeros que atendían al fallecido astro argentino Diego Armando Maradona han sido imputados por la Fiscalía General de San Isidro bajo el cargo de homicidio culposo por negligencia u omisión, revelaron diversos medios.

El psicólogo Carlos Díaz, quien trató a Maradona en los meses previos a su muerte, la enfermera Dahiana Madrid, quien reconoció que mintió en su reporte a la empresa que la contrataba sobre supuestamente haber controlado a Diego, así como a otro enfermero, de nombre Ricardo, presente el 25 de septiembre, aparecen como imputados por la fiscalía de San Isidro.

Los cargos en su contra son los mismos que por la que se investiga al neurocirujano Leopoldo Luque y a la enfermera Agustina Cosachov: homicidio culposo por negligencia u omisión.

La Fiscalía también señaló que se citará de nuevo como testigo a “Monona” Rodríguez, la cocinera que trabajaba en la casa del country San Andrés, quie estuvo presente en el lugar cuando hallaron sin vida a Diego Maradona. Y no se descarta que en las próximas semanas sean imputadas otras personas vinculadas al entorno del ex futbolista, aunque no pertenezcan necesariamente al círculo médico que lo atendía.

Estas acusaciones se derivan de los nuevos peritajes telefónicos que reveló Infobae, y de las nuevas pruebas recogidas recientemente y refuerzan la hipótesis sobre la que se investiga al entorno cercano de Maradona, que estaba encargado de su cuidado tras abandonar el hospital.