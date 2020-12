IMSS invita a campechanos al “Vacúnate en tu auto”, este sábado

Para continuar la inmunización contra la influenza, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche invita este sábado a la estrategia “Vacúnate en tu auto”, que se desarrolla durante el mes de diciembre en diferentes unidades médicas en el estado y con horarios específicos.

La coordinadora auxiliar de Salud Pública, María Jiménez Santiago, informó que la población en general podrá inmunizarse sin tener que descender de su vehículo en los diferentes módulos de vacunación que estarán disponibles en horarios de 08:00 a 14:00 horas, tengan o no seguridad social.

Este sábado 19 de diciembre, los módulos de vacunación que estarán disponibles en Campeche se ubican en las tiendas de autoservicio Mega Comercial (Avenida Central) y Chedraui (Avenida Gobernadores), así como en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, frente a la puerta principal.

En Ciudad del Carmen, en el estacionamiento de la UMF No. 12, en la explanada del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4, y en la UMF No. 2, en Champotón.