Inaceptable que hayan candidatos misóginos: Layda Sansores

“Inaceptable que un candidato a la gubernatura como el de Movimiento Ciudadano ataque a sus compañeras con actos misóginos cuando las competencias no son batallas de odio”, declaró la candidata de “Juntos Haremos Historia en Campeche”, Layda Sansores San Román ante el resolutivo del órgano electoral contra Eliseo.

Señaló que no es la primera vez que el candidato de Moci violenta a las mujeres pues utiliza otras páginas para atacar, “ojalá esto le sirva como lección, que aprenda, no queremos ni machos ni misóginos, queremos la igualdad de las mujeres y queremos el respeto hacia las mujeres, cómo se puede promover para candidato cuando hay este resentimiento, este dolor, las competencias no son batallas de odio”.

Layda Sansores también se pronunció al respecto de las encuestas que la ponen a la cabeza de las preferencias del electorado campechano, insistió en que ha recibido muestras de cariño de la gente durante sus recorridos pero dijo que no se confiará ya que las encuestas son una orientación para ver en qué aspectos ir mejorando.

La candidata de Morena acusó que los señalamientos de pretender vender las elecciones son juego sucio y palabras del líder nacional del PRI “Alito” por el duro golpe que les representó la salida de personajes importantes de la política que decidieron con valentía dejar un partido dominado por unos cuantos.

Por último Sansores San Román adelantó que en breve presentará sus propuestas de campaña, posiblemente informando una cada semana para que la ciudadanía las conozca.