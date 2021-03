INAI ordenó al Ayuntamiento de Campeche entregar información de 492 contratos pero este se niega a obedecer

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó al Ayuntamiento de Campeche entregar toda la información sobre los 492 contratos que realizó el año pasado y que calificó “en reserva” a Ángel Roberto Zozaya Briceño, quien cuestionó la decisión de la actual administración de no informar a la ciudadanía sobre el uso de recursos públicos.

Aseguró seguir todos los pasos para obtener la información, pero ésta la fue negada por el Ayuntamiento de Campeche, por lo que presentó su recurso de inconformidad ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cotaipec), cuya respuesta fue respaldar la decisión de la administración que preside Eliseo Fernández Montufar –aprobada por mayoría por el Cabildo- de ponerla en “reserva” durante cinco años.

Indicó, acudió entonces a la INAI, instancia que respaldó su demanda y ordenó al Ayuntamiento de Campeche, entregarle la información, pero se negó a hacerlo de manera digital.

-Dijo que tenía que venir por ella y que me la entregarían impresa, por eso estoy aquí –puntualizó en entrevista a las puertas de Palacio Municipal.

-Lo que trato de hacer es dar a conocer a todos los ciudadanos en Campeche, qué es lo que se hace con los impuestos, con los dineros públicos, en que se ejercen, dónde, cuándo y a qué se destinaron –manifestó.

Señaló que en su investigación detectó que las instancias municipales no publicaron para qué sería el dinero, qué contratos se hicieron, para que obras o acciones, pero se indicaban estaban en “reserva”.

Citó, encontró contratos para Fernando Luis Can, que señaló se encuentra en auditoría y no ha sido transparente, no lo han puesto en la plataforma y los ciudadanos puedan consultar.

El denunciante señaló se piden bienes y servicios, pero “no muestran ninguna documentación en base de… no está muy definido para qué son destinados, cómo se hizo. Hay una gran lista, 492 contratos que hay del Ayuntamiento que no han sido expuestos”.

-Se han pedido contratos, facturas, contratos a proveedores, empresas, personas físicas involucradas. Fui a la Cotaipec, que negó nuestro recurso y por ello acudí a la INAI, que resolvió debían darnos los contratos, la información, y por eso venimos al Ayuntamiento y saber dónde se invirtieron los recursos. Nos van a dar los documentos impresos por la Dirección de Transparencia”.