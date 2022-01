INE abusivo y sin austeridad, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso y acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de derroche de dinero y los beneficios que han obtenido los consejeros con dinero de la misma institución.

“Sólo pueden ganar más que el presidente quienes llevan a cabo funciones específicas, como el cuerpo diplomático y otros casos, pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen consciencia de lo que es la austeridad”, señaló Andrés Manuel.

“Sí hay forma de ahorrar y el ejemplo se está dando en nuestro gobierno, entonces cuando se les hizo la propuesta de austeridad es pedirles que aplicaran lo mismo que nosotros hacemos, porque tienen servicio médico particular y aquí no hay, y es un ahorro importante, porque se abusa de eso, me consta que en los anteriores gobiernos se hacían hasta cirugías plásticas con cargo al erario por ese servicio médico privado. Entonces eso es un abuso, es injusto”, recalcó.