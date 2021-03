Insiste el Ayuntamiento de Campeche en ocultar información a ciudadano

Hasta el Palacio Municipal llegó Ángel Roberto Zozaya acompañado de un notario para que dé fe de la negativa de la autoridad municipal a entregar información acerca de 492 contratos realizados por la comuna campechana pese a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó al Municipio entregarlos.

Ángel Roberto Zozaya expuso que presentará un recurso de apelación ante las autoridades correspondientes a la par que cuestionó el interés de Eliseo Fernández Montufar en ocultar información que debería ser pública y al alcance de todos los campechanos.

Indicó subirá a redes sociales, la documentación con que cuenta en la que constan los trámites hechos y la orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), que la administración de Eliseo Fernández Montufar se niega a reconocer.

Acusó acoso por parte de la autoridad municipal, “me quisieron meter miedo, me dieron largas y me enviaban de una oficina a otra para hacer tiempo.

“En la Dirección de Transparencia me dijeron que no podían darme nada ni podía tomar fotos o dato alguno y que el horario de atención al público era de 9 de la mañana a tres de la tarde, y que por horario, no podían hacer nada”.

“El director de Transparencia argumentó que tenía que recibir la orden directa para cumplir la indicación del INAI”, expuso.

Aseguró que analizará la estrategia a seguir, en tanto hará del conocimiento ciudadano la documentación que tiene de los trámites que ha hecho.