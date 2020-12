José Luis Arjona Jiménez asegura que no fue destituido del FUTV

José Luis Arjona Jiménez aseguró que sigue siendo el secretario general del Frente Único de Trabajadores al Volante (FUTV), y mencionó que por la pandemia no se pueden realizar asambleas.

“Ser una persona de la tercer edad no me quita el sueño ni es motivo para no ser el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV); tengo la personalidad jurídica hasta el 2022”, aseguró José Luis Arjona Jiménez.

Dijo el que haya estado encerrado por la contingencia sanitaria no le permitió hacer asambleas de esa agrupación pues lo prohibía la Secretaría de Salud, luego de que un grupo de afiliados al Frente, decidiera destituirlo del cargo.

El líder se dijo extrañado de la asamblea y dijo desconocer si esta cuenta con validez.