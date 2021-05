Jóvenes no se dejan engañar; con layda sansores ven la oportunidad de tirar la basura política

Durante una conferencia en la que participaron Jóvenes por Morena, la candidata a diputada federal, Andrea Chávez, enfatizó que en el actual proceso electoral hay un candidato que las y los jóvenes no acepta: Eliseo Fernández Montufar. Aseguró que no se dejarán engañar; no nos gusta que “nos vean la cara”, señaló.

-Queremos decirle a Layda Sansores San Román, que no aceptamos ni aquí ni en ningún lugar del país a Movimiento Ciudadano como propuesta política y que MORENA va a llegar al Gobierno del Estado de Campeche.

Por su parte, Abraham Mendieta, coordinador nacional de Jóvenes por Morena, señaló con Sansores San Román “tenemos una oportunidad de oro de cambiar ocho décadas de continuidad neoliberal”.

-Es un Estado muy rico, el corazón de la riqueza petrolera del país; empezando por los jóvenes, nos dijeron estudia, aprende idiomas y cuando nos quedamos sin alternativas de trabajo, nos dijeron “son unos ninis”.

-Los “ninis” fueron ellos, la clase política que no nos cumplieron y hoy tenemos la oportunidad de oro de mandar esa clase política de décadas, al basurero de la historia, se pongan el color que se pongan, son los mismos.

Solo Layda Sansores lleva décadas en la izquierda, construyendo de la mano del Presidente López Obrador.